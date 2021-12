I tre "tenori" virologi cantano "Sì, sì vax": bufera social su Crisanti, Bassetti e Pregliasco - VIDEO (Di martedì 21 dicembre 2021) Non è piaciuta a tutti la canzone "Sì, sì vax" , intepretata dal trio Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco a "Un giorno da pecora" su Radio uno Rai. Sulla musica di "Jingle bells",... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021) Non è piaciuta a tutti la canzone "Sì, sì vax" , intepretata dal trio Andrea, Matteoe Fabrizioa "Un giorno da pecora" su Radio uno Rai. Sulla musica di "Jingle bells",...

RitaAnna1 : RT @VisioneTv: Pregliasco, Crisanti e #Bassetti si coprono di ridicolo con la canzoncina di Natale provax. La realtà è ormai difficile da d… - VisioneTv : Pregliasco, Crisanti e #Bassetti si coprono di ridicolo con la canzoncina di Natale provax. La realtà è ormai diffi… - fabietto68 : Se ne sentiva proprio l’esigenza. - AlessandroPeir4 : @ladyonorato In totale aderenza coi tempi che viviamo, non Pavarotti, Domingo e Carreras ma i “tre tenori 2.0”. - GazzettaDelSud : Non è piaciuta a tutti la canzone 'Sì, sì vax', intepretata dal trio Andrea #Crisanti, Matteo #Bassetti e Fabrizio… -