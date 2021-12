I pericoli nascosti dietro il potere della politica in una crisi sanitaria

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 dicembre 2021) Scrivo ormai da trent’anni sui giornali che gentilmente mi ospitano. Lo faccio con riscontri di accreditamento modesti, ma che per molti che fanno questo mestiere – che non è il mio – non sarebbero disprezzabili. È possibile che io abbia scritto una marea di stupidaggini, in tutto questo tempo: e tuttavia il fatto che fossero stupidaggini non ne ha impedito la pubblicazione. Ma da quando si tratta di Covid, di vaccini, di «prima viene la salute», di emergenza, faccio una fatica enorme a veder pubblicato quel che penso. Prevedo la risposta: «Abbi pazienza, non è che casca il mondo se una tua idea non è pubblicata». E non c’è proprio nessun dubbio che sia così, ma il problema non sono io: è l’idea. Veniamo al dunque, al banalissimo dunque di cui è pressoché impossibile discutere. Io non penso che ci sia una cospirazione per adoperare laa ...