I magistrati operino nel sistema giudiziario | non nei ministeri

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il tema delle “porte girevoli” tra magistratura e politica è recentemente tornato alla ribalta dell’opinione pubblica dopo il caso di Catello Maresca: candidato sindaco a Napoli, dove aveva in precedenza svolto le funzioni di PM antimafia, dopo la mancata elezione siede in consiglio comunale, come leader dell’opposizione, e continua a fare il magistrato in Molise. Tutto in regola, per la vigente normativa; ma è certamente una situazione che ha destato perplessità, in un ordinamento che dovrebbe ispirarsi alla separazione tra poteri dello Stato. Il clamore suscitato dalla vicenda sembra avere prodotto una diretta conseguenza sul cammino della riforma dell’ordinamento; ferma da mesi alla Camera, nonostante sia uno degli obiettivi principali del PNRR e degli snodi più spinosi dell’attuale legislatura. Il presidente dell’Associazione Nazionale ...