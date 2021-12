I concerti di Blanco raddoppiano ma il sold out è immediato (Di martedì 21 dicembre 2021) I concerti di Blanco in programma nel 2022 raddoppiano tutti ma il sold out è immediato. Le prime date comunicate negli scorsi giorni hanno registrato il tutto esaurito e sono state raddoppiate. Due gli appuntamenti in ogni città per la tournée nei club che lo porterà ad esibirsi in tutta la penisola. Ma non basta. Da 8, i concerti di Blanco passano a 15 ma l’inesauribile volontà dei fan di recarsi ai suoi live porta tutto al sold out velocissimo. Tutte le tappe del tour hanno già fatto registrare il tutto esaurito. Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Idiin programma nel 2022tutti ma ilout è. Le prime date comunicate negli scorsi giorni hanno registrato il tutto esaurito e sono state raddoppiate. Due gli appuntamenti in ogni città per la tournée nei club che lo porterà ad esibirsi in tutta la penisola. Ma non basta. Da 8, idipassano a 15 ma l’inesauribile volontà dei fan di recarsi ai suoi live porta tutto alout velocissimo. Tutte le tappe del tour hanno già fatto registrare il tutto esaurito. Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro,è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei ...

team_world : CONCERTI BLANCO: al via alle ore 14 di oggi la vendita dei biglietti per il BLU CELESTE TOUR 2022, la prima tournée… - mutzo21 : RT @LoVeYoU3o0o__: esaurita come i biglietti dei concerti di Blanco - auronove_ : RT @ggioiagasparini: buonanotte a tutti tranne a quelli che oggi sono riusciti a prendere i biglietti per i concerti di blanco - ccolombaaa : RT @ovxymorique: Mia sorella ha provato a prendere i biglietti per la data di Milano di Blanco e li ha trovato sold out tipo alle 14.01 non… - ggioiagasparini : buonanotte a tutti tranne a quelli che oggi sono riusciti a prendere i biglietti per i concerti di blanco -