Advertising

princigallomich : Bach a Draghi “Miglior anno sportivo di sempre, complimenti” - StraNotizie : I complimenti di Bach a Draghi, 'per Italia Olimpiadi migliori di sempre' - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: Bach a Draghi, 'complimenti, risultati migliori di sempre'. Incontro da remoto tra il presidente del Cio e il premier ita… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CIO - Bach a Draghi: 'Complimenti per i risultati migliori di sempre' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CIO - Bach a Draghi: 'Complimenti per i risultati migliori di sempre' -

Ultime Notizie dalla rete : complimenti Bach

ha esordito complimentandosi con Draghi per i risultati ottenuti dagli atleti italiani in questo 2021 "i migliori di sempre nella storia", e per il successo del G20. Diversi i temi al centro ...ha esordito complimentandosi con Draghi per i risultati ottenuti dagli atleti italiani in questo 2021 "i migliori di sempre nella storia", e per il successo del G20. Diversi i temi al centro ...Si è svolto stamattina il vertice tra il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, e il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, che si sarebbe dovuto tenere ieri ...OLIMPIADI - Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale ci ha tenuto a ringraziare in remoto il presidente del Consiglio dei Ministri: Bach non è riuscit ...