Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Val Pusteria ribalta Bolzano e fa il suo il derby (Di martedì 21 dicembre 2021) Cinque match in programma per quanto riguarda la ICE Hockey League 2021-2022 e, soprattutto, derby italiano sotto l’albero di Natale. Sul ghiaccio del PalaOnda è Val Pusteria a festeggiare con una vittoria davvero importante per la propria stagione contro Bolzano che, invece, prosegue in una annata contraddistinta da troppi alti e bassi. HCB Südtirol Alperia-HC Pustertal Wölfe 2-3: dopo un primo tempo decisamente equilibrato, e concluso a reti bianche, ci pensa Bolzano a sbloccare il punteggio con Halmo su assist di Ciampini dopo 28:40. Il raddoppio arriva immediato, sempre con Halmo su assist di Catenacci al minuto 31:04. Nel momento migliore, tuttavia, i Foxes si spengono e Val Pusteria torna in partita. Prima ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Cinque match in programma per quanto riguarda la ICEe, soprattutto,italiano sotto l’albero di Natale. Suldel PalaOnda è Vala festeggiare con una vittoria davvero importante per la propria stagione controche, invece, prosegue in una annata contraddistinta da troppi alti e bassi. HCB Südtirol Alperia-HC Pustertal Wölfe 2-3: dopo un primo tempo decisamente equilibrato, e concluso a reti bianche, ci pensaa sbloccare il punteggio con Halmo su assist di Ciampini dopo 28:40. Il raddoppio arriva immediato, sempre con Halmo su assist di Catenacci al minuto 31:04. Nel momento migliore, tuttavia, i Foxes si spengono e Valtorna in partita. Prima ...

