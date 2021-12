Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Cortina schianta Eisbären, la capolista Jesenice rimonta Merano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Due match in programma per la serata di Alps Hockey League 2021-2022, con altrettante squadre italiane protagoniste. Da un lato Cortina passeggia in casa contro Eisbären, mentre Merano prima si illude, quindi cade rimontata contro la capolista Jesenice. Sarebbero dovute essere tre, ma la partita tra l’HC Gherdeina valgardena.it ed il BEMER VEU Feldkirch, è stata rinviata a causa di precauzioni mediche. La data del recupero sarà annunciata in seguito. HC Meran/o Pircher – : – HDD SIJ Acroni Jesenice 2-4: i padroni di casa ci provano, ma la capolista esce alla distanza e vince. Merano, infatti, sblocca il risultato al 37:03 con Stolyarov, quindi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Due match in programma per la serata di, con altrettante squadre italiane protagoniste. Da un latopasseggia in casa contro, mentreprima si illude, quindi cadeta contro la. Sarebbero dovute essere tre, ma la partita tra l’HC Gherdeina valgardena.it ed il BEMER VEU Feldkirch, è stata rinviata a causa di precauzioni mediche. La data del recupero sarà annunciata in seguito. HC Meran/o Pircher – : – HDD SIJ Acroni2-4: i padroni di casa ci provano, ma laesce alla distanza e vince., infatti, sblocca il risultato al 37:03 con Stolyarov, quindi ...

Advertising

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Val Pusteria ribalta Bolzano e fa il suo il derby - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: NHL a #Beijing2022? Forse no. Protocolli #COVID19 poco chiari, i giocatori non vogliono rischiare la quarantena ?? perdi… - fradanilo62 : La nazionale russa di hockey su ghiaccio ha giocato una partita con magliette dell’Unione Sovietica… - Eurosport_IT : NHL a #Beijing2022? Forse no. Protocolli #COVID19 poco chiari, i giocatori non vogliono rischiare la quarantena ??… - lucio22673283 : La nazionale russa di hockey su ghiaccio ha giocato una partita con magliette dell’Unione Sovietica -