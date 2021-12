Ho Mobile lancia un’offerta pazzesca a soli €8 | 99 Mese per 150 GB di traffico e chiamate illimitate

Leggi su computermagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) Se foste alla ricerca di una tariffa telefonicadavvero interessante, potreste buttare un occhio su questa pagina: vi vogliamo infatti segnalare una promo di Ho, compagnia telefonica virtuale facente parte del gruppo Vodafone, davvero ghiotta. Ho, 21/12/2021 – Computermagazine.itLa tariffa è scattata nella giornata di ieri, 20 dicembre 2021, e prevede, come da prassi, una valanga di gigabyte per ilin internet, utile quindi per coloro che passano un sacco di tempo online, magari vedere film o serie tv, e in generale video. La nuova offerte prevede un costo mensile di 8.99 euro e prevede al suo interno un maxi pacchetto da ben 150 gigabyte di dati, con l’aggiunta diverso tutti i telefoni fissi e mobili nazionali, nonché sms sempre verso ...