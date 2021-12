“Ho forte mal di testa” Emorragia cerebrale improvvisa a scuola | ragazzina muore a 12 anni

(Di martedì 21 dicembre 2021) Aveva appena 12lache è morta all’ospedale Meyer di Firenze. La sua storia aveva fatto discutere e pensare. La giovane, era una giovane studentessa ed era aquando venerdì si è accasciata e non si è più ripresa. La 12enne, di origine cinese, frequentava la terza media di unadi Prato. L’emergenza è scattata immediatamente, appena la giovane si è sentito male ed è svenuta. Erano circa le nove del mattino di venerdì 17 dicembre estava conversando con alcune sue compagne di classe nella palestra della, a sedere, mentre l’ora di educazione fisica stava per cominciare. Tutto d’un tratto la giovane studentessa ha detto: “Ho unmal di”, e pochi istanti dopo ha perso i sensi. Proprio il professore, ...

La giovane venerdì mattina si era accasciata a scuola, durante l'ora di lezione, a causa di undi testa. In seguito la ragazza ha perso i sensi ed è stata soccorsa. Le cause Stando alle ...Firenze, studentessa ha un malore a scuola: l'accaduto La studentessa di 12 anni venerdì mattina scorso si è accasciata a scuola durante un'ora di lezione subito dopo aver accusato undi ...Un dolore acuto e improvviso: "Ho un forte mal di testa". Appena il tempo di chiedere aiuto ai compagni di classe. Stava per cominciare l'ora di ginnastica. Aveva 12 anni la studentessa di una scuola ...È morta la 12enne di Prato ricoverata in rianimazione al Meyer di Firenze in seguito ad una emorragia cerebrale. La bambina aveva avuto un malore venerdì mattina nella palestra delle scuole medie Mala ...