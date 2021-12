Helen’s Dead | Emile Hirsch nel cast del nuovo giallo di K Asher Levin

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) E’ in programmazione,, un filmdel regista K.(Slayers, Dig) e la nuova società di produzione di genere Stoked Film Group, che entrerà infatti, in produzione a Santa Fe, New Jersey questo mese . Chi compone ildi? Ilè composto da: Annabelle Dexter-Jones (Succession, Cecile al telefono),(Into the Wild, The Autopsy of Jane Doe), e ancora, Dylan Gelula (Shameless, Unbreakable Kimmy Schmidt), Oliver Cooper (Red Oaks, Mindhunter) e Tyrese Gibson (Fast & Furious franchise). La trama Il film è incentrato sulla ventenne senza meta Addie (Gelula), che scopre che il suo ragazzo Adam () va a letto con sua ...