Helbiz Live trasmetterà in diretta i Globe Soccer Awards

Helbiz, leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi un accordo tra Helbiz Media (la divisione Media del gruppo Helbiz) e GS Awards per l'acquisizione dei diritti per la trasmissione dei Globe Soccer Awards in Italia, USA e resto del Mondo (escluse MENA e Africa).

