Harry Potter: ritorno a Hogwarts: il trailer della reunion. Magico e commovente (Di martedì 21 dicembre 2021) Il conto alla rovescia è partito e l’attesa per Harry Potter cresce ancora una volta. La notizia non è nuova, e ormai si parla solo della magica reunion che il primo gennaio 2022 vedrà di nuovo insieme l’intero cast della saga del più celebre maghetto del cinema. Di nuovo però c’è il trailer appena uscito e, sebbene sia ancora in lingua inglese, ci trasporta già nel fantastico mondo di Harry, Hermione e Ron. Vi raccomandiamo... Perché chi ci gioca non vuole più che il Quidditch di Harry Potter si chiami così Il popolare sport Magico della saga di Harry Potter, il Quidditch, è diventato popolare ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 dicembre 2021) Il conto alla rovescia è partito e l’attesa percresce ancora una volta. La notizia non è nuova, e ormai si parla solomagicache il primo gennaio 2022 vedrà di nuovo insieme l’intero castsaga del più celebre maghetto del cinema. Di nuovo però c’è ilappena uscito e, sebbene sia ancora in lingua inglese, ci trasporta già nel fantastico mondo di, Hermione e Ron. Vi raccomandiamo... Perché chi ci gioca non vuole più che il Quidditch disi chiami così Il popolare sportsaga di, il Quidditch, è diventato popolare ...

Advertising

SkyItalia : Vecchi ricordi condivisi. Nuovi ricordi creati. Vieni a celebrare la magia di Harry Potter 20th Anniversary:… - team_world : Ecco il trailer ufficiale di Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts ?? - slytherin_qveen : @sansaapologist_ Lui, Jon snow ed Harry Potter (entrambi dei libri) unici uomini con dei diritti if you ask me - principesso2 : Sbaglia la Rowling. Dovrebbe fare come tutti i vip: imparare a memoria la dottrina del momento, fare bella figura c… - skywomanoff : @nowbacktome_ chiaro riferimento che i marvel studios seguano harry potter -