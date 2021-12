Haiti | il grido di aiuto dei bambini di suor Marcella

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ci sono tanti volontari e tante famiglie italiane che vivono da mesi nella preoccupazione di quello che potrebbe accadere a circa 150ani che si trovano oggi a Warf Jeremie, quartiere discarica di Port-au-Prince, capitale dello Stato di, in balia di bande armate e di un caos politico che va avanti da tempo. Una storia che inizia dall’Italia, nel 2018, e ha una protagonista coraggiosa:Catozza, che con la Fondazione Via Lattea ha aperto a Cannara un centro dove ospitare 19 di queiprovenienti da. Qui, grazie ai volontari e a persone provenienti da varie parti di Italia, i piccoli hanno conosciuto le cure, l’amore, la gioia di vivere e sono potuti andare a scuola. Un sogno che si è spezzato nel 2021 perché ...

"Lanciamo un urgentedi allarme di fronte al continuo preoccupante deterioramento della situazione nel Paese". Lo ...!". E aggiungono: "Per questo, come ha chiesto Papa Francesco durante l'...Cercare subito il telefonino "non aiuta, ci fa scivolare nella superficialità", ild'allarme del Papa: da San Giuseppe "dobbiamo imparare a coltivare il silenzio: quello spazio di interiorità ...Ci sono tanti volontari e tante famiglie italiane che vivono da mesi nella preoccupazione di quello che potrebbe accadere a circa 150 bambini haitiani che si trovano oggi a Warf Jeremie, quartiere dis ...Le immagini disperate di Waf Jeremie, la gente divisa tra la baraccopoli e un centro dove si è ammassata in fuga dalla violenza. A pochi giorni dal Natale suor Marcella sta cercando le case dove mette ...