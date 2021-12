“Ha preso ‘na revolverata da dietro…”. Diabolik e quelle intercettazioni che incastrano il killer Calderon (Di martedì 21 dicembre 2021) “…perché è morto pure quello, a sede’ sulla panchina stava, a fuma’ la sigaretta, ha preso na revolverata qua dietro! E altri due de quelli la’ che hanno sparato, vabbè so morti quelli che hanno sparato a Leandro”. E’ quanto si legge in un’intercettazione riportata nell’ordinanza di convalida del fermo per Raul Esteban Calderon in cui il gip di Roma sottolinea come dalle parole di Enrico Bennato “si evince chiaramente il contesto di lotte tra gruppi, e l’attribuzione dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, al proprio gruppo”. Diabolik e il killer argentino Raul Calderon “Nella conversazione del 20 aprile è esplicita l’attribuzione a Raul Calderon dell’omicidio Piscitelli quale esecutore materiale. Parlando ancora degli omicidi già ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) “…perché è morto pure quello, a sede’ sulla panchina stava, a fuma’ la sigaretta, hanaqua dietro! E altri due de quelli la’ che hanno sparato, vabbè so morti quelli che hanno sparato a Leandro”. E’ quanto si legge in un’intercettazione riportata nell’ordinanza di convalida del fermo per Raul Estebanin cui il gip di Roma sottolinea come dalle parole di Enrico Bennato “si evince chiaramente il contesto di lotte tra gruppi, e l’attribuzione dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto, al proprio gruppo”.e ilargentino Raul“Nella conversazione del 20 aprile è esplicita l’attribuzione a Rauldell’omicidio Piscitelli quale esecutore materiale. Parlando ancora degli omicidi già ...

