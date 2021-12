“Ha accusato un po’ di nervosismo”: Atalanta, Gasperini svela il retroscena (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Atalanta non è riuscita ad agguantare la vittoria contro il Genoa: Gasperini parla nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ L’Atalanta voleva riscattarsi dopo la sconfitta subita nella 18esima giornata di Serie A. Questa sera, nella 19esima giornata, però, la Dea non è riuscita ad agguantare i tre punti che la squadra e il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’non è riuscita ad agguantare la vittoria contro il Genoa:parla nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ L’voleva riscattarsi dopo la sconfitta subita nella 18esima giornata di Serie A. Questa sera, nella 19esima giornata, però, la Dea non è riuscita ad agguantare i tre punti che la squadra e il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Gasperini parla della decisione di schierare titolare #Sportiello: '#Musso ha accusato un po' di nervosismo' ??… - Paroledipaola : RT @mesoada: 'Non è forse nelle cose «vincere quel minimo di resistenza» di ogni donna, in relazione da tempo, magari un po’ stanca, di fro… - DANZAMPY : RT @mesoada: 'Non è forse nelle cose «vincere quel minimo di resistenza» di ogni donna, in relazione da tempo, magari un po’ stanca, di fro… - PillaPaladini : RT @mesoada: 'Non è forse nelle cose «vincere quel minimo di resistenza» di ogni donna, in relazione da tempo, magari un po’ stanca, di fro… - bellaotero82 : RT @mesoada: 'Non è forse nelle cose «vincere quel minimo di resistenza» di ogni donna, in relazione da tempo, magari un po’ stanca, di fro… -

Ultime Notizie dalla rete : accusato po’ Ecco Mochizuki: un po' Nishikori, un po' Santoro Tiscali.it