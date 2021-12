Gué Pequegno | il nuovo album in un’intervista su Zoom

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Abbiamo parlato con il rapper del suo, GVESVS, e di tutto quello che c’è dentro: una sensibilità nuova su certi temi e un’opinione diversa sul presente della musica e della società. Gué arriva suincazzato nero, ha dovuto annullare il concerto milanese di dicembre per le nuove disposizioni anti-Covid dei locali. Non lo consola neanche il fatto che il suo GVESVS sia il secondopiù ascoltato al mondo su Spotify. Si accende però quando parliamo di musica, di rap, di metriche, citazioni, metafore. Come hai lavorato nella scrittura del disco? Sembra sempre di più che tu abbia una sceneggiatura in testa quando scrivi. Il mio è un racconto personale, autoreferenziale come nella tradizione rap, non è un romanzo. La differenza con una sceneggiatura cinematografica è che il ...