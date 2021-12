Guardare Londra per capire perché l’Italia rischia nuove restrizioni (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Regno Unito è investito da una nuova ondata di casi sospinti dalla variante Omicron. Per far fronte a questa situazione il governo di Boris Johnson è dovuto tornare sui suoi passi, lasciandosi alle spalle la decisione di abbandonare ogni misura restrittiva e virando repentinamente sul “piano B” con l’introduzione del pass sanitario, l’uso delle mascherine al chiuso e il ricorso allo smart working. Ma anche queste misure potrebbero non bastare. Il ministro della Salute Sajid Javid sta spingendo per un “piano C” da adottare prima di Natale visto il record di casi quotidiani e, soprattutto, per i timori sulla tenuta del servizio sanitario. Rispetto all’inversione a U britannica, in Italia si assiste a una sorta di schadenfreude. Sarebbe la dimostrazione che loro hanno sbagliato ad aprire tutto e che noi siamo più sicuri perché siamo stati più bravi. Al momento il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Regno Unito è investito da una nuova ondata di casi sospinti dalla variante Omicron. Per far fronte a questa situazione il governo di Boris Johnson è dovuto tornare sui suoi passi, lasciandosi alle spalle la decisione di abbandonare ogni misura restrittiva e virando repentinamente sul “piano B” con l’introduzione del pass sanitario, l’uso delle mascherine al chiuso e il ricorso allo smart working. Ma anche queste misure potrebbero non bastare. Il ministro della Salute Sajid Javid sta spingendo per un “piano C” da adottare prima di Natale visto il record di casi quotidiani e, soprattutto, per i timori sulla tenuta del servizio sanitario. Rispetto all’inversione a U britannica, in Italia si assiste a una sorta di schadenfreude. Sarebbe la dimostrazione che loro hanno sbagliato ad aprire tutto e che noi siamo più sicurisiamo stati più bravi. Al momento il ...

