Green Pass Ue | cambia la durata | 9 mesi per viaggi

Oggi la Commissione Europea "ha adottato nuove regole collegate al certificato Covid digitale Ue", o Green Pass, stabilendo "un periodo di accettazione di 9 mesi, o 270 giorni, per il certificato di vaccinazione a scopi di viaggio all'interno dell'Ue". Lo dice il portavoce dell'esecutivo Ue Christian Wigand, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

