Green pass europeo: la Ue corregge il tiro, per viaggi vale 9 mesi (Di martedì 21 dicembre 2021) La regola, introdotta tramite atto delegato dalla Commissione, è vincolante per tutti gli Stati membri ed arriva dopo che il Consiglio europeo ha auspicato un approccio coordinato per quanto riguarda le restrizioni di viaggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 dicembre 2021) La regola, introdotta tramite atto delegato dalla Commissione, è vincolante per tutti gli Stati membri ed arriva dopo che il Consiglioha auspicato un approccio coordinato per quanto riguarda le restrizioni dio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Tutti vaccinati eh? Mannaggia... quindi lo togliamo sto green pass atteso che non serve a nulla o andiamo avanti co… - borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - borghi_claudio : La protezione da guarigione è a lungo termine, quella da vaccino è a breve. Infatti la durata del green pass è supe… - GiancarloGarci6 : RT @sostengoi40: Dopo un anno si sono accorti che i vaccinati contagiano!!! Il GreenPass è completamente inutile. - NeiTuoiSogni918 : @Gabrigrifo1 -