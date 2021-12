Gravina, sono certo che Salernitana troverà un acquirente (Di martedì 21 dicembre 2021) "La città di Salerno merita rispetto. Io sono il titolare dei diritti di quella città, non della società. Faccio una scommessa: sono certo che in dieci la Salernitana troverà un acquirente". Lo ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) "La città di Salerno merita rispetto. Ioil titolare dei diritti di quella città, non della società. Faccio una scommessa:che in dieci laun". Lo ha ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Cessione Salernitana? Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre' - apetrazzuolo : FIGC - Gravina: 'Cessione Salernitana? Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre' - napolimagazine : FIGC - Gravina: 'Cessione Salernitana? Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre' - luca_petitti : In tutto questo ricordo ancora Gravina esaltare il movimento calcistico quest'estate. Ora GdF ovunque, la Salernita… - MrRuggier0 : @FMCROfficial Fattuale. Gravina si spenderà perché finisca in nulla a livello sportivo, d'altronde sono invischiate Juve e Inter. -