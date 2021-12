Gravina: “Senza vendita, Salernitana fuori il 31 dicembre. Non sono il carnefice” (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre per la cessione della Salernitana“. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale che ha confermato la deadline di fine anno per trovare degli acquirenti che possano scongiurare il rischio di un’esclusione del club campano dal calcio professionistico. “Non mando la federazione al massacro – ha aggiunto – ma Senza elementi oggettivi al 31 dicembre la Salernitana è fuori. La proroga non è contemplata“. “La città di Salerno merita rispetto, ho letto lo striscione della curva sud e voglio chiarire di non aver fatto alcuna promessa. Io sono il titolare dei diritti di quella città, non della società. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Non cisconti rispetto alla scadenza del 31per la cessione della“. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, al termine del consiglio federale che ha confermato la deadline di fine anno per trovare degli acquirenti che possano scongiurare il rischio di un’esclusione del club campano dal calcio professionistico. “Non mando la federazione al massacro – ha aggiunto – maelementi oggettivi al 31la. La proroga non è contemplata“. “La città di Salerno merita rispetto, ho letto lo striscione della curva sud e voglio chiarire di non aver fatto alcuna promessa. Ioil titolare dei diritti di quella città, non della società. ...

