Gravina: «Non mando la Federazione al massacro per il problema della Salernitana» (Di martedì 21 dicembre 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto in conferenza stampa a margine del Consiglio Federale. Queste alcune -delle sue dichiarazioni, così come riportate da Tuttomercatoweb. Sul caso Salernitana: Non abbiamo assunto nessuna delibera, mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di un atto notarile che prevedeva l'esclusione della Salernitana in caso di mancata cessione delle quote, ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee. Uno dei disponenti ha richiesto ieri una proroga che però non è prevista nell'atto notarile. Auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente nei prossimi dieci giorni altrimenti c'è l'atto notarile che parla chiaro. Ho sentito determinate cifre, dico che è chiaro che se una società sana ha zero offerte c'è qualche ...

