Grande Fratello Vip, rissa tra Aldo Montano e Alex Belli: "Le tue ex hanno più corna delle renne di Babbo Natale". Interviene Alfonso Signorini: "Basta così" (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra i Vip che non se la sono sentita di rimanere fino alla nuova data della finale del Grande Fratello Vip 6 (il 14 marzo 2022) c'è anche Aldo Montano. L'atleta ha infatti abbandonato il gioco la scorsa settimana e, nella puntata andata in onda su Canale 5 ieri 20 dicembre, ha ripercorso la propria avventura in diretta con i compagni e il pubblico da casa. Un momento magico per lui, interrotto bruscamente da un acceso confronto: quello con Alex Belli. Che tra i due non scorresse buon sangue è così ormai nota ma ieri è stata persino sfiorata la rissa. "Io sono un egocentrico? Ma che ne sai tu!", ha esordito l'attore di CentoVetrine rivedendo un video in cui Montano lo accusava di egocentrismo ma anche di falsità, in riferimento alla ...

