Grande Fratello Vip, il papà di Manuel Bortuzzo entra in casa ma non cita mai Lulù: ecco la reazione della Selassié nella notte (Di martedì 21 dicembre 2021) Il papà di Manuel Bortuzzo è entrato nella casa per fare una sorpresa a suo figlio; l’uomo ha avuto belle parole per tutti i gieffini, ma non ne ha mai speso mezza per Lulù Selassié che oggi si è riavvicinata moltissimo al giovane nuotatore. Leggi anche: Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano si è rifatto? ecco... Leggi su donnapop (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilditoper fare una sorpresa a suo figlio; l’uomo ha avuto belle parole per tutti i gieffini, ma non ne ha mai speso mezza perche oggi si è riavvicinata moltissimo al giovane nuotatore. Leggi anche:Vip: Alessandro Basciano si è rifatto?...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - AndreaCannavo10 : @sara57998026 @ZenChiCaGi @BELLIPRODUCTION Dalla moglie proprio non credo assolutamente credo che non si farà più v… - Emmy1943 : Grande fratello vip - _unstoppablexx_ : @iOpinionistaWeb Ma immaginiamoci il grande fratello condotto ds bonolis che sogno - robsalnitro : @Luigian48862891 @Martin_D18E «Dopo nove giorni e nove notti insonni di dolore, decise di rivolgersi a Giove per im… -