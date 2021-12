Grande Fratello Vip, bomba Aldo Montano: fuori dalla casa vomita tutto e pubblica un video (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, è ancora una volta Alex Belli il Grande protagonista. Una rissetta in diretta tv con Aldo Montano e Alex Belli. È un clima rovente in trasmissione, se contiamo anche la defezione di Sonia Bruganelli. #video A FINE ARTICOLO Alfonso Signorini, ormai come si fa con il maiale, di Alex Belli non butta proprio più niente. Dopo lo scontro con Wendy, la mamma di Soleil Sorge, si apre un altro capitolo. È proprio così: ogni occasione è buona per tirare Alex Belli al centro di qualsiasi situazione, come il rapporto logoro, nullo, con Aldo Montano. Aldo Montano e Alex Belli faccia a faccia Aldo Montano e Alex Belli, come è ... Leggi su howtodofor (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso della ventinovesima puntata delVip, è ancora una volta Alex Belli ilprotagonista. Una rissetta in diretta tv cone Alex Belli. È un clima rovente in trasmissione, se contiamo anche la defezione di Sonia Bruganelli. #A FINE ARTICOLO Alfonso Signorini, ormai come si fa con il maiale, di Alex Belli non butta proprio più niente. Dopo lo scontro con Wendy, la mamma di Soleil Sorge, si apre un altro capitolo. È proprio così: ogni occasione è buona per tirare Alex Belli al centro di qualsiasi situazione, come il rapporto logoro, nullo, cone Alex Belli faccia a facciae Alex Belli, come è ...

