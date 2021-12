Grande Fratello Vip, Alex Belli umilia Aldo Montano: “L’unica cosa che Sai fare è …” (Di martedì 21 dicembre 2021) Ieri al Grande Fratello vip è tornato in studio, come ospite, con Alfonso Signorini, Alex Belli dopo essere stato eliminato per aver violato la distanza di sicurezza dalla moglie durante la scorsa puntata. Alex Belli, che è stato duramente attaccato dai concorrenti che sono ancora in casa, ha ancora il dente avvelenato contro Aldo Montano con il quale in casa è arrivato quasi alle mani. Infatti, sui social, i due se ne sono dette di tutti i colori. Alex Belli umilia Aldo Montano: “L’unica cosa che Sai fare è usare le mani” Alex Belli e Aldo Montano ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 dicembre 2021) Ieri alvip è tornato in studio, come ospite, con Alfonso Signorini,dopo essere stato eliminato per aver violato la distanza di sicurezza dalla moglie durante la scorsa puntata., che è stato duramente attaccato dai concorrenti che sono ancora in casa, ha ancora il dente avvelenato controcon il quale in casa è arrivato quasi alle mani. Infatti, sui social, i due se ne sono dette di tutti i colori.: “che Saiè usare le mani”...

