Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano si è rifatto? Ecco cosa ha ritoccato e com’era prima: FOTO (Di martedì 21 dicembre 2021) Alessandro Basciano è molto ambito e apprezzato, sia dalle gieffine che dal pubblico da casa. Il concorrente del GF Vip 6 nel corso della sua carriera in televisione ha cambiato qualcosa del suo viso. Ma cosa? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Adriana Volpe contro Soleil Sorge «Non facciamola passare da vittima» cosa si è rifatto... Leggi su donnapop (Di martedì 21 dicembre 2021)è molto ambito e apprezzato, sia dalle gieffine che dal pubblico da casa. Il concorrente del GF Vip 6 nel corso della sua carriera in televisione ha cambiato qualdel suo viso. Ma? Leggi anche:Vip, Adriana Volpe contro Soleil Sorge «Non facciamola passare da vittima»si è...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - _unstoppablexx_ : @iOpinionistaWeb Ma immaginiamoci il grande fratello condotto ds bonolis che sogno - robsalnitro : @Luigian48862891 @Martin_D18E «Dopo nove giorni e nove notti insonni di dolore, decise di rivolgersi a Giove per im… - milfland__ : RT @idiripitinti: Notando che Miriana tra 8 voti sarà la concorrente più nominata della storia del Grande Fratello superando MTR - simo_cantatore : RT @idiripitinti: Notando che Miriana tra 8 voti sarà la concorrente più nominata della storia del Grande Fratello superando MTR -