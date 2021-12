Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Isa sulla ventinovesima puntata

(Di martedì 21 dicembre 2021) Se facciamo un attimo mente localedelVip 6 andata in onda ieri sera, e riflettiamo su quali siano stati i momenti salienti, ci vengono in mente due nomi: Sonia Bruganelli ed Alex Belli. La prima è stata protagonista del coup de theatre della serata quando, dopo essere stata zittita, in maniera oggettivamente cafona, da Alfonso Signorini, ha lasciato lo studio ed è stata assente per almeno un paio di blocchi con la gente in studio che raccontava di liti accese, durante le pubblicità, tra lei e Alfy. Per carità, Sonia è molto permalosa, è evidentemente abituata a comandare, e avrà tutti i difetti che volete, ma qualcuno spieghi a Signorini che un bravo conduttore, in primis se dà la parola ad un’opinionista, le permette anche di completare il concetto che voleva esprimere, in secundis, se ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - infoitcultura : Biagio: “Io un bacio te lo avrei dato” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Delucidazioni su Biagio - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Notte galeotta al Grande Fratello Vip: il bacio sfiorato scatena il web - Bianca34874951 : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

di Redazione Spettacoli L'opinionista Sonia Bruganelli si è offesa con il conduttore Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì sera del, poichè le aveva tolto la parola. Poi rientra Lunedì sera alvip la lite più violenta si è svolta non nella casa, ma in studio. Protagonisti Alfonso Signorini e Sonia ...Euridice Axen è Elettra: ex moglie di Carlo, suo primoamore. Sveva Mariani è Luna: 17, ... IlPaolo, invece, ha scelto di andare in Francia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo ...Come rivedere il Grande Fratello Vip 6 del 13 settembre in streaming. In alternativa si potrà rivedere la puntata del Grande Fratello VIP 6 in streaming sul sito o app Mediaset Infinity Ecco dunque ...(Lanostratv) Cerca il riquadro dedicato al Grande Fratello Vip 6, e quando lo trovi selezionalo pigiando di nuovo sul tasto OK/Invio. Ecco dunque nel dettaglio la guida completa su dove rivedere il ...