Grande Fratello Vip 6, giorno 99: commenti al live (Di martedì 21 dicembre 2021) giorno 99 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 21 dicembre 2021)99 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - QuiMediaset_it : In prima serata su #canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - Fragar1970 : @vaux_hall Non hanno dignità. Una cosa che in altri tempi sarebbe stata grave. Siccome oggi la gente si istruisce c… - damiano_toppi : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… - Tan_genziaIe : RT @ToniaPeluso: Ma dateci un Grande Fratello con Paolo Bonolis che invece delle clip sulle coppie finte organizza la macchina del tempo in… -