Godin dice addio al Cagliari | ' Ho già deciso di lasciare il club Poi spiegherò'

Diego, infatti, è intervenuto a Radio Sport 890 in Uruguay: "Cosa è successo a me e a Caceres? In realtà non è successo nulla, mi piacerebbe parlare di tutti i dettagli ma in questo momento non ..."Il nostro campionato si decide tra gennaio e febbraio",il tecnico. Intanto per domani il tecnico si affida a Morata e Kean contro un Cagliari che ha messo fuori rosa i senatorie Caceres.Il difensore argentino, arrivato nell'estate 2020, ha le valigie in mano: "Qui la situazione è complicata ed è ovvio che me ne andrò. Ora non parlo, poi lo farò: ci sono un sacco di cose da dire. Il f ...Diego Godin non sarà in campo stasera nel match che il Cagliari giocherà contro la Juventus. Il difensore uruguaiano è infatti tra gli epurati in casa rossoblu. Intervistato ...