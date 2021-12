Gloria Paul | chi è la moglie di Piero Piccioni | “L’incidente mi ha cambiato la vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021)è nata a Londra il 28 febbraio del 1940. Figlia di un giornalista del Financial Times e di una cantante lirica, cominciò a danzare all’età di tre anni. Successivamente vinse numerosi concorsi che la qualificarono “Giovane di talento”. Gli studi in collegio la costrinsero ad interrompere i corsi di danza classica ma, poco dopo aver finito le scuole superiori, fu ingaggiata nel famoso balletto “Tiller Girls”. Fu quindi tra le “Bluebell” al Lido di Parigi e poi la prima ballerina dell’ Alaria Ballet. Arrivata a Roma, nel 1961, prese parte a quattro film (in totale ne ha girati oltre 25), apparendo fra gli altri accanto al mitico Totò, Renato Rascel e in teatro accanto a Erminio Macario La sua ultima apparizione cinematografica è datata 1996, nel film “Esercizi di stile”. Nello stesso anno rimase infatti vittima di un grave incidente ...