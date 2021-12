Giusy Ferreri e Arisa, sfida nella sfida: due nuovi brani che vanno nel profondo senza retorica (Di martedì 21 dicembre 2021) Giusy Ferreri e Arisa sono già in pista. E lanciano una sfida nella sfida. Prima della sanremese “Miele”, Giusy Ferreri fa assaporare il nuovo brano “ Gli Oasis di una volta”. Gli autori sono Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e la stessa Giusy. La canzone mette in evidenza il lato più profondo e rockeggiante della voce dell’artista. Le parole risultano introspettive , quasi malinconiche. Evocano l’anima della cantante. Doveroso ricordare il brillante percorso che ha intrapreso la cantautrice palermitana. Dopo diverse esperienze musicali con varie band e da solista, ha raggiunto la notorietà nel 2008 partecipando e classificandosi seconda alla prima edizione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021)sono già in pista. E lanciano una. Prima della sanremese “Miele”,fa assaporare il nuovo brano “ Gli Oasis di una volta”. Gli autori sono Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e la stessa. La canzone mette in evidenza il lato piùe rockeggiante della voce dell’artista. Le parole risultano introspettive , quasi malinconiche. Evocano l’anima della cantante. Doveroso ricordare il brillante percorso che ha intrapreso la cantautrice palermitana. Dopo diverse esperienze musicali con varie band e da solista, ha raggiunto la notorietà nel 2008 partecipando e classificandosi seconda alla prima edizione ...

