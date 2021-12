Giuseppe Taliercio | nel 40esimo anno dalla scomparsa il ricordo di Fondirigenti | premiate tre tesi di laurea

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tredisulla cultura manageriale, scritte da tre giovani donne equesta sera al Cnel nell’ambito dell’evento dal titolo “– L’attualità di una testimonianza a 40 annimorte”. Al centro dell’incontro, la figura del direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, che fu sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse il 6 luglio del 1981. La fondazione, promossa da Confindustria e Federmanager, che ne porta il nome, ha voluto ricordare la sensibilità del professionista, dell’uomo di fede, del manager illuminato e visionario attraverso la promozione di borse studio per studenti meritevoli e la cura editoriale della riedizione di un volume dedicato alla figura dell’Ingegnere. Il workshop si è rivelato anche un momento di ...

Adnkronos

Nel quarantesimo anno dalla scomparsa di, il direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, che fu sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, la Fondazione Fondirigenti, promossa da Confindustria e Federmanager e che ne ...era stato incarcerato in una soffitta di un'abitazione di Tarcento, in Friuli, processato e poi ucciso da Antonio Savasta, uno dei capi brigatisti arrivato da Roma.come ...Roma, 21 dic. Adnkornos/Labitalia) – Nel quarantesimo anno dalla scomparsa di Giuseppe Taliercio, il direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, che fu sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, la ...E' ancora in edicola fino alla fine di dicembre il libro “Cronache di piombo” di Adriano Favaro assieme al Gazzettino a 8,80 euro più il prezzo del quotidiano.