Gigi Bici ucciso per i suoi debiti? Nelle prossime ore conferme e novità (Di martedì 21 dicembre 2021) Non solo il dolore per la drammatica scoperta, anche la paura che un omicidio possa essere anche un avvertimento. E' questa complicata situazione, che viene affrontata in queste ore dalla famiglia di Luigi Criscuolo, noto come Gigi Bici che era scomparso l'8 novembre scorso da Pavia. Per l'uomo, decine e decine di appelli da parte della figlia e degli amici in tv. Tutti hanno cercato Gigi Bici che sembrava essere scomparso nel nulla. E la famiglia aveva dovuto anche fare i conti con i debiti dell'uomo e con la paura che stesse pagando per qualcosa che era andato storto. Oggi che il cadavere dell'uomo è stato trovato per caso da un bambino, non c'è solo dolore e sgomento da parte di chi resta, ma anche preoccupazione. Se fosse solo un avvertimento? Potrebbe essere il cadavere di ...

