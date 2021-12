Gianmaria lascia Sophie “Basta è finita | restiamo amici” poi si confida con Soleil

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo due mesi di tira e molla la corda si è spezzata. Ieri notteAntinolfi ha “to”Codegoni. Il motivo ufficiale è che la ragazza non è ancora sicura di volere una relazione e lui si è stancato, ma la realtà è che il napoletano è ferito perché l’ex tronista ha ammesso di essere interessata al nuovo arrivato, Alessandro Basciano. Ma il vero colpo di scena è che dopo settimane in cui se ne sono dette di tutti i colori,sono tornati bff. Lui dopo aver scaricatole ha addirittura detto: “Non mi ferire più, dobbiamo restarci vicino. Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre“.Antinolfi mollaCodegoni: “Meglio restare”. “Ti sto dicendo che a ...

io_surf : RT @Hermione22_8: Quindi Gianmaria lascia Sophie perché Soleil ridacchiando gli ha detto all’orecchio di buttarsi su Federica che è anche n… - gfclown_g : RT @Hermione22_8: Quindi Gianmaria lascia Sophie perché Soleil ridacchiando gli ha detto all’orecchio di buttarsi su Federica che è anche n… - Hermione22_8 : Quindi Gianmaria lascia Sophie perché Soleil ridacchiando gli ha detto all’orecchio di buttarsi su Federica che è a… - kfriedstripper : @indecisissimo quando replicherà questa lite con gianmaria che lascia tarzanelli in giro - sonya70766316 : RT @Matt80800: Sophie secondo me ritorna da Gianmaria, il fatto che l'abbia lasciata lui, la lascia interdetta. #gfvip -

GF Vip, daytime di lunedì 20 dicembre: Aldo Montanola Casa Il daytime del Grande Fratello ...Antinolfi sembra non essere l'unico a 'preoccuparsi' per l'arrivo di Alessandro Basciano, ...'Mi ha spiegato varie cose ed ha detto che non è presa da. Lei dovrebbe prendere una posizione, o siandare del tutto, oppure chiude. Dopo 3 mesi h 24 saprà valutare quello che vuole?...Il Grande Fratello Vip 6 arriva alla settimana di Natale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ...Gianmaria Antinolfi mantiene il segreto sul regalo di compleanno a Sophie ed in cambio di un indizio richiede un po' di attenzioni: "Voglio il mio bacio!".