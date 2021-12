Gianmarco Tamberi e la foto su Instagram con Bebe Vio: “La mia sorellina” (Di martedì 21 dicembre 2021) Uniti dall’amore per lo sport, ma anche da una grandissima amicizia. Sono Gianmarco Tamberi e Bebe Vio, che di recente si sono incontrati in occasione dei Gazzetta Sports Awards, cerimonia di premiazione annuale organizzata da La Gazzetta dello sport. Lui, vincitore dell’oro olimpico per il salto in alto, si è fatto immortalare accanto alla sua “sorellina” e ha poi pubblicato lo scatto sul suo profilo Instagram, dedicando alla schermitrice paralimpica delle dolcissime parole. “Sto scrivendo e cancellando parole da 20 minuti perché sono davvero tante le cose che vorrei dire e altrettante quelle che vorrei tenere per me… Quindi aiutatemi voi a descrivere questa accoppiata. Io mi limito ad un: simply me and my lil sister (semplicemente io e la mia sorellina)”. Così scrive ... Leggi su diredonna (Di martedì 21 dicembre 2021) Uniti dall’amore per lo sport, ma anche da una grandissima amicizia. SonoVio, che di recente si sono incontrati in occasione dei Gazzetta Sports Awards, cerimonia di premiazione annuale organizzata da La Gazzetta dello sport. Lui, vincitore dell’oro olimpico per il salto in alto, si è fatto immortalare accanto alla sua “” e ha poi pubblicato lo scatto sul suo profilo, dedicando alla schermitrice paralimpica delle dolcissime parole. “Sto scrivendo e cancellando parole da 20 minuti perché sono davvero tante le cose che vorrei dire e altrettante quelle che vorrei tenere per me… Quindi aiutatemi voi a descrivere questa accoppiata. Io mi limito ad un: simply me and my lil sister (semplicemente io e la mia)”. Così scrive ...

Advertising

infoitsport : Gianmarco Tamberi e la foto su Instagram con Bebe Vio: “La mia sorellina” - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Gianmarco Tamberi regala un’asta in miniatura a Draghi. Il premier scherza: “Questa è quella che riesco a saltare oggi… - ZenatiDavide : Gianmarco Tamberi regala un’asta in miniatura a Draghi. Il premier scherza: “Questa è quella che riesco a saltare o… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Gianmarco Tamberi regala un’asta in miniatura a Draghi. Il premier scherza: “Questa è quella che riesco a saltare oggi… - infoitsport : Gianmarco Tamberi regala un’asta in miniatura a Draghi. Il premier scherza: “Questa è quella che… -