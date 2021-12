Gianluca Vialli e la battaglia contro il tumore: "L’ospite indesiderato è sempre con me" (Di martedì 21 dicembre 2021) Il dirigente sportivo ed ex calciatore Gianluca Vialli è tornato a parlare della sua lotta contro il tumore. Tre anni fa aveva confessato di soffrirne e aveva parlato della cura, della sua sofferenza e della speranza che non aveva mai perso. Oggi non molto è cambiato. Vialli era a Londra, dove vive con la moglie Cathryn e le due figlie, in collegamento su Cremona 1, tv della sua città, per presentare un libro sulla sua carriera (“Gianluca gonfia la rete”, scritto da Matteo Bonetti). C’erano gli ex compagni di squadra Ciro Ferrara, Pietro Vierchowod e l’amico Roberto Mancini. L’ex calciatore ha detto: “Il viaggio sta continuando, L’ospite indesiderato è sempre con me. Sto abbastanza bene. Ogni tanto è un pochino più presente, a volte ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Il dirigente sportivo ed ex calciatoreè tornato a parlare della sua lottail. Tre anni fa aveva confessato di soffrirne e aveva parlato della cura, della sua sofferenza e della speranza che non aveva mai perso. Oggi non molto è cambiato.era a Londra, dove vive con la moglie Cathryn e le due figlie, in collegamento su Cremona 1, tv della sua città, per presentare un libro sulla sua carriera (“gonfia la rete”, scritto da Matteo Bonetti). C’erano gli ex compagni di squadra Ciro Ferrara, Pietro Vierchowod e l’amico Roberto Mancini. L’ex calciatore ha detto: “Il viaggio sta continuando,con me. Sto abbastanza bene. Ogni tanto è un pochino più presente, a volte ...

Advertising

lapoelkann_ : Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole.… - Corriere : Gianluca Vialli e la lotta al tumore: «L’ospite indesiderato è ancora con me. Ma io res... - Corriere : Vialli e il tumore: «L’ospite indesiderato è sempre con me. Ma io resto ottimista» - mcrisj01 : RT @lapoelkann_: Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole. La sua… - Profilo3Marco : RT @lapoelkann_: Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole. La sua… -