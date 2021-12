Giani | ' Contrario all' obbligo di tamponi per i vaccinati | sa troppo di no - vax'

(Di martedì 21 dicembre 2021) In Italia c'è grande attenzione, soprattutto da parte di sindaci e presidenti di regione, per il peggioramento della situazione Covid a causa della variante Omicron. Sono tutti alla finestra in attesa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giani Contrario

Globalist.it

'Non condivido la logica del tampone - aggiunge- sa troppo di no vax, che cerca coi tamponi di sopperire alla scelta di non vaccinarsi. Sono perché si vaccini più gente possibile e si crei più ...chiede l'obbligo vaccinale e rimborsi per le Regioni. "Penso che bisogna puntare sulla terza ... "Sono moltoal Green pass obbligatorio per gli studenti : rischiamo di andare in una ...“Vedremo giovedì i provvedimenti che il governo prende. Quello che dico è che se l’indirizzo deve essere di provvedimenti più restrittivi per me ce n’è solo uno: l’obb ...Tampone obbligatorio vaccinati, le Regioni e i sindaci sono contrari Perché oltre alla reintroduzione ... Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, ...