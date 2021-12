GfVip, Sole e il rossetto: cosa dice la regia alla Sorge durante il fuorionda (Di martedì 21 dicembre 2021) Il lunedì sera va in onda – come ogni settimana su Canale 5 – una nuova puntata del GF Vip. Tra i concorrenti più amati e apparentemente favoriti nel gioco c’è Soleil Sorge. LEGGI ANCHE: — GfVip, Soleil e Alessandro: è successo nella notte. Ordini superiori? https://twitter.com/nuovagenesii/status/1473179913096208387https://twitter.com/GUnderworld77/status/1473181417723023364L’influencer gode anche di gentili premure da parte della produzione: in un video che gira sul web infatti, si sente una voce dalla produzione del reality avvisare la concorrente: “Sole il rossetto tra i denti”, “Amore grazie, pazzesco, questo sì che è un Grande Fratello” ha risposto subito Soleil. Il gesto non è passato inosservato e ha suscitato alcune polemiche: “Ma gli ... Leggi su funweek (Di martedì 21 dicembre 2021) Il lunedì sera va in onda – come ogni settimana su Canale 5 – una nuova puntata del GF Vip. Tra i concorrenti più amati e apparentemente favoriti nel gioco c’èil. LEGGI ANCHE: —il e Alessandro: è successo nella notte. Ordini superiori? https://twitter.com/nuovagenesii/status/1473179913096208387https://twitter.com/GUnderworld77/status/1473181417723023364L’influencer gode anche di gentili premure da parte della produzione: in un video che gira sul web infatti, si sente una voce dproduzione del reality avvisare la concorrente: “iltra i denti”, “Amore grazie, pazzesco, questo sì che è un Grande Fratello” ha risposto subitoil. Il gesto non è passato inosservato e ha suscitato alcune polemiche: “Ma gli ...

Ludovic93017007 : SOPHIE HAI ROTTO TALMENTE IL CAZZO CHE ADDIRITTURA UN TOSSICO DI AMORE COME GIAN NON NE PUÒ PIÙ! BENE COME CI GODOO… - samira59905359 : RT @RosmelloIT: IL PUBBLICO CHE AD OGNI COSA CHE SOLE DICEVA APPLAUDIVA, HA CAPITO TUTTO ???? #gfvip - samira59905359 : Ma un gioco con protagonisti SOLE SOPHIE JESSICA E ALESSANDRO autori inventatevi qualcosa qui la dinamica è pazzesc… - Sara44854650 : Jessica che invita Giacomo, Ale e Davide a dormire in stanza arancione togliendoli dalla stanza del Sole che proble… - solesupporter : RT @bbygrlnkap: “sole hai il rossetto tra i denti” raccoglietemi #gfvip -