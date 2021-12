GFVip, Manuel Bortuzzo in crisi: 'Mi sento fuori luogo'. La reazione di Lulù Selassiè (Di martedì 21 dicembre 2021) Un momento di crisi per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip . Dopo l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini , in cui ha ricevuto la visita del padre Franco , Manuel Bortuzzo si è ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Un momento diperal Grande Fratello Vip . Dopo l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini , in cui ha ricevuto la visita del padre Franco ,si è ...

Advertising

GrandeFratello : A tre mesi di distanza dall'ultimo incontro, le parole più belle che un figlio può sentirsi dire dal proprio padre:… - GrandeFratello : Un ultimo saluto speciale, che di certo non può essere un addio per Manuel e Aldo. #GFVIP - panic193 : Manuel che vuole allenarsi e Giamma che non arriva #GFVIP - giucarellas : RT @me_darkmode: La regia che impazzisce con Manuel e Lulù ?? #gfvip - panic193 : RT @me_darkmode: La regia che impazzisce con Manuel e Lulù ?? #gfvip -