GFVip: l’ex Miss Silvana Curcio molla Biagio D’Anelli (Di martedì 21 dicembre 2021) Biagio D’Anelli e Silvana Curcio Se il percorso di Biagio D’Anelli sembra piacere al pubblico del Grande Fratello VIP, dove l’opinionista e deejay pugliese è entrato da poco ma ha subito dimostrato di avere la stoffa del concorrente giusto, qualcuno che lo conosce bene starebbe invece storcendo il naso. Trattarsi di Silvana Curcio, meglio nota L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 dicembre 2021)Se il percorso disembra piacere al pubblico del Grande Fratello VIP, dove l’opinionista e deejay pugliese è entrato da poco ma ha subito dimostrato di avere la stoffa del concorrente giusto, qualcuno che lo conosce bene starebbe invece storcendo il naso. Trattarsi di, meglio nota L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Elisa60388018 : RT @Doddo701: #gfvip Soleil, dopo essersi spupazzata a dovere l'attore fallito, cerca un nuovo Merlo. Nel frattempo Supercornut ehm Superma… - PGaruffi : RT @rinascente90: #AlexBelli dice di non aver mai finto e invece ha finto. Dice di non aver programmato invece ha programmato. Dice di non… - rinascente90 : #AlexBelli dice di non aver mai finto e invece ha finto. Dice di non aver programmato invece ha programmato. Dice d… - Doddo701 : #gfvip Soleil, dopo essersi spupazzata a dovere l'attore fallito, cerca un nuovo Merlo. Nel frattempo Supercornut e… - millygfvip : Ho appena scoperto che Victoria Cabello è l’ex di Barù! Voi lo sapevate? #gfvip -