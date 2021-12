GFVip | Jessica Alves su Giacomo Urtis | “Mi ha promesso un figlio | lo amo ancora”

(Di martedì 21 dicembre 2021)è da poco entrato nella casa delassieme a Valeria Marini come unico concorrente. Il chirurgo plastico in passato ebbe una storia d’amore con, prima che lei capisse per l’appunto di essere una donna. In queste ore, stanno facendo il giro del web alcune dichiarazioni della donna. “Sonoinnamorata L'articolo

Advertising

GrandeFratello : E se tra Soleil e Sophie... la spuntasse Jessica? ?? #GFVIP - Mariannenarkis1 : RT @bagnotrash: Lulù immune Sophie immune Jessica immune Carmen immune INFINITAMENTE GRAZIE #gfvip - Frastems16 : RT @4vib3zz: ok allora alessandro con jessica e sophie con soleil #gfvip #solphie - bl4nknam3 : RT @bagnotrash: Lulù immune Sophie immune Jessica immune Carmen immune INFINITAMENTE GRAZIE #gfvip - Emycaiazzo22 : RT @GrandeFratello: E se tra Soleil e Sophie... la spuntasse Jessica? ?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Jessica

...😂 Alessandro: 'Sei prorio brava': 'Stai attento, poi io ti faccio innamorare con la mia cucina' Alessandro: 'guarda un pò se alla fine non mi innamoro della tua cucina' #pic.... il popolo dei social spera che la scintilla possa scoccare conSelassiè che proprio in ... #gfvip6 #pic.twitter.com/HXYOMFjWzs ? chiaradiluna (@chiaradiluna_) December 18, 2021 Palese ora ...Giacomo Urtis è da poco entrato nella casa del GFVip assieme a Valeria Marini come unico concorrente. Il chirurgo plastico in passato ebbe una storia Jessica Alves, intervistata da Spyit, ha dichiarat ...GF Vip, 29ma puntata: Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan, Giacomo Urtis e Valeria Marini in nomination. Durante la diretta di lunedì sera sono entrati due nuovi concorrenti: ...