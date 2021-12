Gf Vip | Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini | dopo la furiosa lite in diretta tv | ecco cosa è successo dietro le quinte

Leggi su howtodofor

(Di martedì 21 dicembre 2021)abbandona lo studio del Grande Fratello Vip nel corso delladi lunedì 20 dicembre. L'opinionista ha lasciato la sua poltrona vuota prima ancora che trascorresse la prima ora di trasmissione,un'incomprensione con il conduttore del reality,, cheaverle dato la parola per commentare la vicenda Alex Belli-Soleil l'ha praticamente zittitain studio In studio si stava discutendo la vicenda più dibattuta di questa edizione eha chiesto adi intervenire proprio in difesa di Soleil. L'opinionista che sin dall'inizio di questa edizione ha speso preso le difese di Sorge, ...