GF Vip | Sonia Bruganelli abbandona lo studio | Alex Belli torna nella Casa a Cinecittà

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 21 dicembre 2021)serata di ieri, 20 dicembre, è andata in onda un’altra imperdibile puntata del GF Vip. Alfonso Signorini ha mostrato laaddobbata ormai per il Natale e le prove dei coinquilini per questa settimana per la coreografia natalizia che hanno preparato per il pubblico che li segue assiduamente. Eppure, nel corso degli ultimi giorni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.