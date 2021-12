Gf Vip | Sole e il rossetto | cosa dice la regia alla Sorge durante il fuorionda

(Di martedì 21 dicembre 2021)ilgode di gentili premure da parte della produzione: in un video che gira sul web infatti, si sente una voce ddel reality avvisare la concorrente Foto: Ufficio Stampa Mediaset ...

Advertising

Fra05508797 : @linus812003 @tramontibelli @LucaVismara Miriana una vip già fa ridere Sole raccomandata ancor di più (lei non ha u… - FRANCESCOASROM7 : @MARTI_CLUBTIPS Sole Anche Quando Finirà Il Grande Fratello VIP Io Ti Sosterrò Sempre Ti Voglio Tantissimo Bene Sem… - Liberamenteses3 : Menomale che fate le conduttrici del gf vip party ! Alex la mattina ha detto che andava ed ecco la scenata di sole… - FRANCESCOASROM7 : @Soleilandia Dobbiamo Sostenerla Sempre Anche Dopo Che Finirà Il Grande Fratello VIP Perché La Nostra Sole Sorge Gli Altri Tramontano - Pippero_vip : Già il sole nun lo vedete mai, se poi ce costruite pure sopra... #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sole

Soleil Sorge gode di gentili premure da parte della produzione: in un video che gira sul web infatti, si sente una voce dalla regia del reality avvisare la concorrente Foto: Ufficio Stampa Mediaset ...Uno dei consigli che vi diamo è quello di lasciarvi andare ogni tanto e far si che le cose accadano da. Leggi anche Gf: Federica Calemme, tutto su di lei e sul suo passato shock Se siete ...Carmen Russo e Manila Nazzaro manifestano un certo prurito verso le scelte della produzione che continua a prediligere la dinamica attorno a Soleil, ...Soleil Sorge gode di gentili premure da parte della produzione: in un video che gira sul web infatti, si sente una voce dalla regia del reality avvisare la concorrente Foto: Ufficio Stampa ...