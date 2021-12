GF Vip | rissa sfiorata tra Alex Belli e Aldo Montano | “Toglietemelo di torno”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Poteva finire male tranel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6. Lo schermitore e l’attore, infatti, si sono affrontati a muso duro in merito alle dichiarazioni rilasciate da entrambi, e a un certo punto è stato necessario l’intervento di Alfonso Signorini per separare i due litiganti (che tra l’altro erano seduti abbastanza vicini) e impedire che la litigata si trasformasse in una vera e propria. GF Vip, lite tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: lei lascia lo studio Il conduttore ha zittito malamente la sua opinionista: durante la pubblicità in studio sono volate parole grosse GF Vip,e ...

La Cipriani ha detto di dover ritornare per problemi di salute. La puntata del 20 dicembre del 'Grande Fratello Vip' per Alfonso Signorini è stata piuttosto accesa e ricca di emozioni. Alfonso Signorini è stato costretto a intervenire per evitare il peggio tra Aldo Montano e Alex Belli che cercava di provocare il campione. Durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" il conduttore Alfonso Signorini riesce a fermare una probabile rissa tra Aldo Montano e Alex Belli.