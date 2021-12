GF Vip | la reazione di Lulù al comportamento del padre di Manuel Bortuzzo

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo che Francodel suo fidanzato, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ringraziando tutte le persone che sono state al fianco del figlio ignorando completamente lei,Salassié c’è giustamente rimasta male. Tuttavia la 22enne principessa italo-etiope ha cercato di non buttarsi giù e non ha fatto alcuna scenata, come invece si aspettava qualcuno. Al contrario, ha accettato la cosa in maniera estremamente serena e ha raccontato agli altri inquilini della Casa del GF Vip: “Manu mi ha detto che ha parlato con ilin confessionale, quando doveva decidere se restare o andarsene e mi ha detto che lui è contento di me”. Ma sarà davvero così? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, nella notte Gianmaria scarica Sophie (e corre da Soleil) Stufo dei ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6: la reazione di Lulù Selassié all’intervento in puntata del papà di Manuel Bortuzzo - baccy74 : RT @Meira85253235: Una sola #reazione avversa, una sola #morte di un #bambino avviene perché siete tutti colpevoli. #governo #casefarmace… - genovesergio76 : Aldo Montano torna a casa dopo 3 mesi di Gf Vip: la reazione della moglie - fanpage : #GfVip, Franco Bortuzzo fa una sorpresa a suo figlio Manuel, molti notano che non menziona Lulu nel suo percorso ne… - FraterVentus : RT @Meira85253235: Una sola #reazione avversa, una sola #morte di un #bambino avviene perché siete tutti colpevoli. #governo #casefarmace… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip reazione

Immediata ladella moglie di Eva Grimaldi, Imma Battaglia, che sui social ha postato un ... Eva e Katia ai ferri corti nella casa del GFNel dettaglio, Eva e Katia si sono ritrovate (già) ...GFVip, Manuel Bortuzzo in crisi Manuel Bortuzzo al Grande Fratellovive un momento di crisi. Dopo la diretta in cui il padre Franco gli ha fatto visita nella casa, Manuel ha avuto ...Un momento di crisi per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, in cui ha ricevuto la visita del padre Franco, Manuel ...I concorrenti della casa del Gf Vip stanno preparando una coreografia di Natale che quasi sicuramente verrà messa in scena nella prossima puntata in diretta su Canale 5 Foto: Ufficio ...