Gf Vip | Gianmaria scarica Sophie e torna da Soleil | Basta | per me finisce qui

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ieri sera è andata in onda la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, e nella notte, dopo la diretta, è successo di tutto. Sembrano esserci tre eventi di maggior interesse per il pubblico. Il prima riguarda Lulù Selassié, per nulla calcolata dal suocero, padre di Manuel. Franco Bortuzzo ha citato vari gieffini che secondo lui rappresentano dei pilastri nella Casa per il figlio, senza dare la minima importanza a Lulù. Dopo l'episodio, la principessa ha commentato l'accaduto, ma sembra tranquilla perché Manuel le ha detto che quando ha parlato con suo padre in confessionale, il signor Bortuzzo avrebbe detto che era felice del suo rapporto con Lulù. Intanto c'è stato un colpo di scena inaspettato:Antinolfi ha lasciatoCodegoni. L'imprenditore napoletano si è detto stanco di vivere nell'incertezza, non capendo perché a volte ...