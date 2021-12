GF Vip | Gianmaria lascia Sophie?

Advertising

ParliamoDiNews : GF Vip, notte turbolenta: Gianmaria scarica Sophie, possibile abbandono #notte #turbolenta #gianmaria #scarica… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Nella notte GianMaria Antinolfi scarica Sophie Codegoni e poi corre da… | Il Vicolo delle News #notte… - infoitcultura : GF Vip, Gianmaria Antinolfi stufo di Sophie: “Restiamo amici” - zazoomblog : GF Vip Gianmaria Antinolfi stufo di Sophie: “Restiamo amici” - #Gianmaria #Antinolfi #stufo #Sophie: - tuttopuntotv : GF Vip, Gianmaria Antinolfi stufo di Sophie: “Restiamo amici” #GFVip6 #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gianmaria

Al Grande Fratello, di certo le passioni non mancano. Una delle coppie, alla quale la passione e l'attrazione fisica non sono mai mancati sonoAntinolfi e Sophie Codegoni . L'imprenditore napoletano però, ...Al momento impegnato nella Casa del Grande Fratello, il giovane sembra aver messo gli occhi su Soleil Sorge e Sophie Codegoni, la quale per questo è stata anche lasciata daAntinolfi . ...Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria decide di chiudere son Sophie in maniera definitiva. Il bel napoletano sembra però, essersi avvicinato di nuovo a Soleil.Gianmaria non è mai riuscito ad interrompere del tutto il rapporto conflittuale con la sua ex fidanzata Soleil Sorge, con cui continuano i battibecchi all’interno della Casa del ...