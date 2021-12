GF Vip | Gianmaria lascia Sophie per Soleil? Ecco cosa le sussurra all' orecchio

(Di martedì 21 dicembre 2021)non è mai riuscito ad interrompere del tutto il rapporto conflittuale con la sua ex fidanzataSorge, con cui continuano i battibecchi all'interno della Casa... Ma non solo Foto: ...

non è mai riuscito ad interrompere del tutto il rapporto conflittuale con la sua ex fidanzata Soleil Sorge, con cui continuano i battibecchi all'interno della Casa... Ma non solo Foto: ...Antinolfi lascia Sophie Codegoni al Grande Fratello: il confronto Fra le coppie più discusse della sesta edizione del Grande Fratelloc'è sicuramente quella formata da...Gianmaria Antinolfi chiude il flirt con Sophie Codegoni. L’imprenditore napoletano ha dichiarato di essere stanco dei continui tira e molla con ...Gianmaria non è mai riuscito ad interrompere del tutto il rapporto conflittuale con la sua ex fidanzata Soleil Sorge, con cui continuano i battibecchi all’interno della Casa... Ma ...